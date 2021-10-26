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Tedarikçiler zam yapılmazsa piyasaya yakıt vermeyecek!

Olgun Amcaoğlu akaryakıt zammı kararına imza koymadı, zam kararı alınamadı.. Tedarikçiler zam yapılmazsa piyasaya yakıt vermeyecek… Yeni kriz kapıda

26 Ekim 2021 Salı 21:13
525 Okunma
Tedarikçiler zam yapılmazsa piyasaya yakıt vermeyecek!
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Akaryakıt fiyatlarının bu gece zamlanması bekleniyordu ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun zam kararına imza atmaması nedeniyle bu karar şimdilik alınabilmiş değil.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların oy birliği ile alınması nedeniyle karar yürürlüğe girebilmiş değil. Zam kararı alınamaması durumunda tedarikçilerin zararına satış yapmayacağından dolayı piyasaya akaryakıt tedarikinin duracağı öğrenildi.

Akaryakıt istasyonu sahipleri de gelişmeleri endişe ile izliyor..

SES KIBRIS, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile konuyu görüştü

Bakan Amcaoğlu, “Şu anda bir hükümet yok, sadece rutin işlerimizi yapıyoruz bakanlıklarda. Böylesine yüklü bir zamma ben imza atmam” dedi.

İmza atmasının yasa dışı olduğunu da savunan Amcaoğlu, “Yasa ortadadır. Hükümet yoksa Maliye Bakanlığı bir emirname ile zam kararını alıp uygulamaya koyabilir” diye konuştu.

KAYNAK: SES KIBRIS

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