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Tedavi edilen arı şahinleri doğaya bırakıldı

Doğa Parkı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaban Hayat Hastanesi ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi edilen üç arı şahininin (Pernis apivorus) doğaya bırakıldığı bildirildi.

30 Kasım 2021 Salı 09:42
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Tedavi edilen arı şahinleri doğaya bırakıldı
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Açıklamada, arı şahinine takılan uydu vericisi sayesinde veri elde edileceği, böylelikle Doğa Parkı uzmanlarının türün biyolojisini ve göç davranışlarını daha iyi analiz ederek korunması konusunda daha kapsamlı çalışmalar yürütebileceği kaydedildi.

Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yalnızca ilkbahar ve sonbahar göçlerinde gözlemlenebilen arı şahinlerinin sayısının doğal yaşam ortamlarının yok olması, yasa dışı avcılık ve zehirlenme gibi sebepler yüzünden azaldığına işaret edildi.

Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Avrasya-Afrika göç yolunun tam ortasında bulunan Kıbrıs’ın özellikle süzülerek göç eden yırtıcı kuşlar, leylekler, turnalar ve pelikanlar gibi kuş grupları için oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

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