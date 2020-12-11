TEDBİRLER ARTTIRILIYOR MU?

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER
Sağlık Bakanı Ali Pilli Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.
Pilli, Covid-19 güncel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve son günlerde artan yerel vakalar karşısında tedbirlerin arttırılacağını söyledi.
Artışın önlenmesi için Sağlık Bakanlığını’nın daha ciddi tedbirler alınacağını söyledi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanarak yeni tedbirler alacağını açıklayan Pilli, yılbaşına yönelikte tedbirlerin de sıkılaştırılacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 11.12.2020 13:04