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Tedbirsizlik ölümle sonuçlandı

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18 Temmuz 2021 Pazar 14:26
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Tedbirsizlik ölümle sonuçlandı

Mağusa Limanı içerisinde çelik savrulması sonucu Kadir Teke isimli işçi hayatını kaybetti.

1’i ağır 3 kişi yaralandı

Bugün saat 12:30 sıralarında, Mağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu meydana gelen olayda halatın çarptığı tersane çalışanı 40 yaşındaki Kadir Teke olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, yine halat çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 57 yaşındaki Mehmet Gündoğdu’nun, 41 yaşındaki Haydar Şahin‘in ve 58 yaşındaki Yusuf Türkay‘ın  Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Foto:Arşiv

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