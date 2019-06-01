Tedbirsizlik yangına sebep oldu

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ,31.05.2019 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe - Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan bir bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen J.I.C.(E-44), temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan yakması sonucu rüzgarın etkisi kontrolden çıkan yangın neticesinde bahçe evinin yakınında bulunan Taşkın ÖZTEMİZ’e ait olan 10 adet rulo balya ile 10 dönümlük biçilmiş anızın yanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.