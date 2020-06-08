Tefeciliğin sonu geliyor!

Gündem Kıbrıs / ÖZEL HABER

Bahar SANCAR

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Gündem Kıbrıs’ın Canlı Yayın programına katılarak, Mecliste Finansal kiralama, Factoring ve Finansal Kurumlar Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile kabul edilmesi hakkında detaylı bilgi verdi.

TEFECİLİK ORTADAN KALDIRILACAK…

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun Gündem Kıbrıs’ın Canlı Yayın konuğu oldu. Katıldığı canlı yayın programında Mecliste Finansal kiralama, Factoring ve Finansal Kurumlar Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile kabul edilmesi hakkında detaylı bilgi veren Atun, “Bu yasa, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevim dönemimde hazırlamış ve 11-12-2011 yılında Tamamlamış olduğumuz bir yasa tasarısıydı. Borç veren kurumların koşullarını, kurallarını ve denetimini düzenleyerek, tefeciliği ortadan kaldırmayı hedefliyor” açıklamasını yaptı.

AĞIR VE KİRLİ FAİZ UYGLAMASI SON BULACAK…

Mecliste tüm partilerin oybirliği ile desteğini alarak onaylanan yasa tasarısını, komite olarak 1 Temmuz tarihine kadar hayata geçirmek istediklerini kaydeden Atun, “Aşırı düzeyde ve ödenmesi mümkün olmayan faiz uygulamak, kredi ihtiyacı olanların içinde bulundukları zor durumdan faydalanan, borçlarını ana parayı katlar hale getiren, ocakları söndüren, aileleri dağıtan, intiharlara sürükleyen ve tefecilik olarak bilinen ağır ve kirli faiz uygulaması son bulacaktır” şeklinde konuştu.

FİNANSMAN ÇEŞİTLİLİK SAĞLANACAK…

Yapılan düzenleme ile finansal kurumlarca kredi verme koşulları, işlem sınırları, izinlendirme, sermaye yeterliliği gibi kurallar getirileceği bilgisini veren Atun, “Yine yasa tasarımız altında finansal kiralama ile faktöring düzenlemeleri de finansman alanının genişlemesi ve çeşitliliğinin artırılmasına imkan tanıyacaktır” dedi.

ÇEKLERDEKİ FAHİŞ FAİZLER DENETLENECEK…

Özellikle pandemi dönemi sonrasında devletin sıfır faiz ile çek ödemelerini öngörmesine rağmen, piyasadaki çeklere yüksek oranlarda faiz uygulayan bankalar için de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Atun, çalışmaların kapsamlı bir şekilde devam etiğini aynı zamanda kayıt dışı paralar için de bir çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

DENETLEMELER MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK…

Yasa kapsamındaki finansal kuruluşların işlem, bilanço, sermaye gibi tüm denetimlerinin yasanın belirleyeceği kurallar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından yapılacağını aktaran Atun, Pandemi nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan dönemin zorluklarından faydalanan bazı kişi ve kuruluşlara fırsat verilmeyeceğini, esnaf ve işletmeleri Koronavirüs Pandemisi dönemi sonrasında korumak için çalışmalarını hızlandırdıklarına vurgu yaptı.