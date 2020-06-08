Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Tefeciliğin sonu geliyor! Keyfi faize devlet DUR dedi

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Gündem Kıbrıs’ın Canlı Yayın programına katılarak, Mecliste Finansal kiralama, Factoring ve Finansal Kurumlar Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile kabul edilmesi hakkında detaylı bilgi verdi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 21:27
667 Okunma
Tefeciliğin sonu geliyor! Keyfi faize devlet DUR dedi

Gündem Kıbrıs / ÖZEL HABER
Bahar SANCAR 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Gündem Kıbrıs’ın Canlı Yayın programına katılarak, Mecliste Finansal kiralama, Factoring ve Finansal Kurumlar Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile kabul edilmesi hakkında detaylı bilgi verdi.

TEFECİLİK ORTADAN KALDIRILACAK…

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun Gündem Kıbrıs’ın Canlı Yayın konuğu oldu. Katıldığı canlı yayın programında Mecliste Finansal kiralama, Factoring ve Finansal Kurumlar Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile kabul edilmesi hakkında detaylı bilgi veren Atun, “Bu yasa, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevim dönemimde hazırlamış ve 11-12-2011 yılında Tamamlamış olduğumuz bir yasa tasarısıydı. Borç veren kurumların koşullarını, kurallarını ve denetimini düzenleyerek, tefeciliği ortadan kaldırmayı hedefliyor” açıklamasını yaptı. 

AĞIR VE KİRLİ FAİZ UYGLAMASI SON BULACAK…

Mecliste tüm partilerin oybirliği ile desteğini alarak onaylanan yasa tasarısını, komite olarak 1 Temmuz tarihine kadar hayata geçirmek istediklerini kaydeden Atun, “Aşırı düzeyde ve ödenmesi mümkün olmayan faiz uygulamak, kredi ihtiyacı olanların içinde bulundukları zor durumdan faydalanan, borçlarını ana parayı katlar hale getiren, ocakları söndüren, aileleri dağıtan, intiharlara sürükleyen ve tefecilik olarak bilinen ağır ve kirli faiz uygulaması son bulacaktır” şeklinde konuştu.

FİNANSMAN ÇEŞİTLİLİK SAĞLANACAK…

Yapılan düzenleme ile finansal kurumlarca kredi verme koşulları, işlem sınırları, izinlendirme, sermaye yeterliliği gibi kurallar getirileceği bilgisini veren Atun, “Yine yasa tasarımız altında finansal kiralama ile faktöring düzenlemeleri de finansman alanının genişlemesi ve çeşitliliğinin artırılmasına imkan tanıyacaktır” dedi. 

ÇEKLERDEKİ FAHİŞ FAİZLER DENETLENECEK…

Özellikle pandemi dönemi sonrasında devletin sıfır faiz ile çek ödemelerini öngörmesine rağmen, piyasadaki çeklere yüksek oranlarda faiz uygulayan bankalar için de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Atun, çalışmaların kapsamlı bir şekilde devam etiğini aynı zamanda kayıt dışı paralar için de bir çalışmalarının bulunduğunu aktardı. 

DENETLEMELER MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK…

Yasa kapsamındaki finansal kuruluşların işlem, bilanço, sermaye gibi tüm denetimlerinin yasanın belirleyeceği kurallar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından yapılacağını aktaran Atun, Pandemi nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan dönemin zorluklarından faydalanan bazı kişi ve kuruluşlara fırsat verilmeyeceğini, esnaf ve işletmeleri Koronavirüs Pandemisi dönemi sonrasında korumak için çalışmalarını hızlandırdıklarına vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunTefecilikFaizEkonomiMaliyeBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, “Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam”
Tatar, “Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam”
KAİB'den KITSAB'a destek
KAİB'den KITSAB'a destek
Tatar: “Tüm UBP’lilerin desteğine ihtiyacım var, tek başıma kazanabileceğim bir şey yok”
Tatar: “Tüm UBP’lilerin desteğine ihtiyacım var, tek başıma kazanabileceğim bir şey yok”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim