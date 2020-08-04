Cumhuriyet Meclisi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı. Tasarıya genel kurulda oylamaya katılan 32 milletvekili olumlu oy kullandı, 18 milletvekili toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke açısından önemli bir yasanın bugün onaylandığını ifade ederek, yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

ATUN

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, 8 yıl önce hazırlanmasında görev aldığı yasa tasarısı hakkında ayrıntılı bilgi vererek, ülkenin yeni reformlara da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu yasa ile üç milat oluştuğunu vurgulayan Atun, sözlerine söyle devam etti:

“1- Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor; 2- Referans Faiz kavramını Finansal dünyamıza kazandırmış oluyoruz Tüketici kredileri düzenlemesi ile ilk kez ülkemize getirdiğimiz bu uygulama, finansal kurumlar alanına da girmiş oluyor. Ve artık yüksek faiz dönemi kapanıyor; 3- İhbar Hakkı geliyor. Gayrı yasal olmasına Rağmen Tefeciden borçlanan olur ise, merkez bankasına şikayette bulunarak hem suçtan hem de sözleşmeden kurtulacak.”

Atun, komitenin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, sık sık toplantılara katılarak kendilerine bilgi veren Özdil Nami’ye ve komite üyelerine teşekkür etti.