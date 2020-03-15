“Tehlikeyi Rum tarafından daha erken gördük”

Başbakan Ersin Tatar, devam eden Bakanlar Kurulu ile ilgili açıklama yaptı. KKTC’nin Koronavirüs tehlikesini Güney Kıbrıs’tan daha erken fark ettiğini söyleyen Tatar, “Rum tarafı bizden daha riskli bir durumda. Bizden daha sonra kararlar aldılar, biz tehlikeyi Güney Kıbrıs’tan daha erken gördük” dedi.

“ERDOĞAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini dün aradığını ve görüşme yaptıklarını aktaran Ersin Tatar, “Her türlü desteği vereceklerini söyledi, halkım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sorumlulukların bilincinde olduklarını, sorunlardan kurtulmak için özverili olmak zamanı olduğunu belirten Tatar, “Birbirimize destek olmaya devam edersek, sorun aşılmaz değildir” şeklinde konuştu.

Halkın evde kalarak bu mücadeleye destek olabileceğini kaydeden Başbakan Tatar, “Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Halk sağlığını dikkate alıyoruz. İnsanlarımız toplu kalabalıklardan uzak durmalıdır. Toplu halde marketlere gitmek bütün fedakarlıklara haksızlık olur. Market sahipleri ona göre düzenleme yapmalı, tedbirler almalı” değerlendirmesini yaptı.

“ANLIYORUZ Kİ İNGİLTERE TEDBİR ALMIYOR”

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarının, zorunlu olmadıkça İngiltere’den ayrılmaması ve KKTC’ye gelmemesi gerektiğinin altını çizen Tatar, “Bu zor bir karar, ama anlıyoruz ki İngiltere tedbir almıyor. Dolayısıyla İngiltere bağlantısını bir risk olarak görüyoruz. Geldikleri takdirde 14 gün karantina altında tutulacaktır” ifadelerini kullandı.

“SALAMİS HOTEL’DE NE GEREKİYORSA YAPILMASI TALİMATINI VERDİK”

Salamis Hotel’de 800’e yakın karantinada tutulan insan grubu olduğunu, bu insanların 14 gün boyunca karantina altında kalacağını söyleyen Tatar, “Hükümet olarak, Salamis Hotel’de ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdik” dedi.

“SEÇİMİ DÜŞÜNECEK HALİM YOK”

Seçimin ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt veren Başbakan Ersin Tatar, “Şu anda seçim düşünecek halim yok. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmadı” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ ÇIKARKEN SÖYLEDİKLERİ BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ”

Başbakan Tatar, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanına saygı duyuyorum, ama bir de hayat var. Bütün çalışmalar halkımızın sağlığı için. Cuma akşamı Cumhurbaşkanının çıkarken söyledikleri bizi zor duruma düşürdü. Bu ülkenin ihtiyaçları, sorunları var, tüm bunları değerlendirirken buna göre değerlendiriyoruz. İnsanları evine kapatmak kolay değil. Cumhurbaşkanının 14 gün OHAL önerisi gerçekçi değil”

KIBRIS POSTASI