Tek 1 SMS ile %50 indirimle ev sahibi oluyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde başlatılan kampanyanın çekilişi Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bir şanslı kişi %50 indirimle ev sahibi olma şansı elde etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde başlatılan ev kampanyasının çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan çekilişle bir şanslı kişi İskele Long Beach, COURTYARD projesinden %50 indirimle ev sahibi olma şansı elde etti. Yoğun ilgi gören ve yüzlerce kişinin katıldığı kampanyada kazanan numara 586 olurken, bu numaraya sahip kişi kira garantili stüdyo dairenin sahibi olma şansını yakaladı.

Noter Ahmet Çakıcı’nın gerçekleştirdiği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanan çekilişe Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç ile birçok üst düzey yönetici katıldı.

1 SMS ile ev sahibi…

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde Temmuz ayında başlatılan ve Eylül ortasında sonlanan kampanyanın çekilişi sırasında konuşmalar gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan gerçekleştirdiği konuşmasında Turkcell olarak iş birliği yaptıkları kurumları teknoloji iş ortağı, marka işbirliklerini de müşterilerine değer yaratan platform olarak gördüklerini söyledi. Bu kampanyada kendi sektörünün lideri olan Döveç Construction ile güçlerini birleştirdiklerini ifade eden Aslan, talihli bir Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisinin ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tebrik etti.

Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç de kampanyanın büyük ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek hem katılımcılara hem de Turkcell’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Burçin Döveç, bugüne kadar 2000’in üzerinde konut ürettiklerinden bahsettiği konuşmasında, her yeni projede daha iyi işlere imza atma çabasında olduklarını belirterek bu projenin de çok kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Proje hakkında detaylı bilgi veren Döveç kazanan kişiyi de öncesinden tebrik etti.

Talihli numara 586

İskele Long Beach bölgesinde inşa edilecek COURTYARD projesi kapsamında indirimle ev alma hakkı kazanan müşterinin şans numarası 586 olurken kazanan kişinin ismi canlı yayında açıklanmadı. Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Döveç yetkililerinin arayarak bilgi verdiği 586 numarasına ait talihli, çekilişle ev sahibi olma hakkı kazandığını öğrenince hem şaşırdı hem de çok mutlu olduğunu ifade etti. %50 indirim hakkı kazanan şanslı isim hem tatil hem de yatırım fırsatı bulabileceği, kira garantili bir stüdyo daireye sahip oldu.

Çekiliş, kampanya süresince 5515’e DOVEC yazıp ücretsiz SMS gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasından gerçekleşti. Kurguya göre çekiliş günü SMS’le projeye katılan kişilere Turkcell tarafından bilgi mesajı olarak bir numara gönderildi. Herkesin bir numaraya sahip olduğu çekiliş dijital ortamda yapıldı ve 1 asil bir de yedek numara noter tarafından belirlendi.