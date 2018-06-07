Tek ayağıyla yolcuları taşıyordu!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri büyük bir faciayı önledi.

Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında durdurulan bir minibüs sürücüsü M.K.D’nin bir ayağının tutmadığı halde minibüsü kullandığı tespit edildi.

Sürücünün ABCDEG sürüş ehliyetine sahip olduğu ancak ehliyetinin süresinin iki ay önce dolduğu tespit edildi.

Bu arada, aracın T izninin ise sadece turistik olduğu ve toplu taşımacılık için kullanılamayacağı da ortaya çıktı.