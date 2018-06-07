Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97135
ALTIN
190.650
DOLAR
4.5658
STERLİN
6.1451
EURO
5.3979
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

Tek ayağıyla yolcuları taşıyordu!

Tek ayağıyla minibüs kullanırken tespit edildi

07 Haziran 2018 Perşembe 09:20
Tek ayağıyla yolcuları taşıyordu!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri büyük bir faciayı önledi. 

Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında durdurulan bir minibüs sürücüsü M.K.D’nin bir ayağının tutmadığı halde minibüsü kullandığı tespit edildi.

Sürücünün ABCDEG sürüş ehliyetine sahip olduğu ancak ehliyetinin süresinin iki ay önce dolduğu tespit edildi. 

Bu arada, aracın T izninin ise sadece turistik olduğu ve toplu taşımacılık için kullanılamayacağı da ortaya çıktı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nasır 2018-06-07 12:37:27

Ubp'liydi herhalde da bu kadar zaman göz yumuldu bu şerefsize...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2018-06-07 12:36:12

Diğer ayağını da halkımız kırsın bu sahtekarın..Gerçekten Allah korudu da bir kaza yapmadı bu salak...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı
Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı
Bankalar Birliği: "Döviz kredilerin TL'ye dönüştürülmesine masraf alınmayacak"
Bankalar Birliği: "Döviz kredilerin TL'ye dönüştürülmesine masraf alınmayacak"
YDP mağusa belediye meclis adaylarını tanıtarak, Arter’e destek belirtti
YDP mağusa belediye meclis adaylarını tanıtarak, Arter’e destek belirtti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim