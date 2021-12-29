Seçimlere artık bir aydan bile az bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu propaganda sürecini de bu aşamada başlattı. UBP hariç diğer tüm partiler reklamlarını ve medya antlaşmalarını tamamladı veya tamamlamak üzere.

Seçimlere şuan için en hazır partiler CTP, HP ve DP olarak gözüküyor. Solda TDP sağda UBP’de henüz yaprak kıpırdamıyor. Hatta UBP ile ilgili olarak “bu seçimlerde kampanya yürütülmeyecek” dedikodusu bile yayıldı. Bazıları bu söylentiye inansa da ben böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum.

UBP’nin sloganında “tek başına iktidar vurgusu ve istikrar” var. Ancak “tek başına iktidar treni kaçtı” Daha düne kadar baraj altı kalır dediğimiz Demokrat Parti sahada çok iyi gidiyor. Bu gidişle 2018 seçimlerindeki oy ve vekil oranın üstüne çıkacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

HP’de de işler fena değil. 2018’de 9 vekil ile meclise girmişler sonra 3 vekili UBP’ye kaptırmıştılar. 6 vekilden Tolga Atakan yola devam etmeme kararı aldı. Buna rağmen HP’nin hala daha bir şansı olduğunu görüyorum tabanda.

TKP’den sürpriz bekleyebiliriz. Eğer katılım yüzde 50 civarlarında olursa TKP’de baraj sorunu aşıp meclise gelebilir. Bunu da bir köşeye not olarak bırakalım. Günü geldiğinde hatırlatırız.

CTP’de yüzler gülüyor. Zira ekonomik olarak zor bir dönemden geçilirken ağzı ekonomik olarak laf yapabilecek adayların çok olması CTP’nin söylemlerinin kabul görmesine vesile oluyor. Kemal Deniz, Ödül Muhtaroğlu, Devrim Barçın gibi ekonomiden iyi anlayan ve bu konuda ağzı laf yapan kişilerin CTP’den aday gösterilmesi bence doğru taktik CTP adına.

UBP gibi içi karışık olan bir diğer parti YDP. YDP’nin ne yapacağını kestirmek zor. Gerçekten partiye gönül veren bir taban var. Ama Erhan Başkanın hatalarında ısrar etmesi partiyi hayli karışık bir noktaya getirdi.

Öyle ki YDP kurucularından ve halen YDP adına KIBTEK’i yöneten Turan Büyükyılmaz 23 Ocak’ta sandığa gitmek yerine o gün mangal yakmayı düşünüyor. Tıpkı Mahmut Anayasa ve boykotçular gibi.

Hazır boykottan bahsetmiş iken o konuda da bir tahmin yapalım mı? Madem bu yazı internette duracak ve bir aydan az bir süre kaldı seçimlere, bir tahminde biz bulunalım. KKTC’nin katılımı en düşük seçimlerine hazır olun derim.

Son bir not daha seçimin galibi en az boykotçular kadar karmacılar da olacak. Yazın bir kenara Girne Bölgesinde en çok oyu karmacılar alacak…