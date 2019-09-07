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Tek başına sahildeki çöpleri topladı!

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:45
Tek başına sahildeki çöpleri topladı!

Eray Karacamert isimli doğa sever vatandaş Tatlısu ve Kaplıca arasındaki sahildeki çöplerin büyük bir kısmını temizledi.

Karacamert sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu doğa ve denizler hepimizin" dedi.

Karacamert "Umarım bu yaptığımla çevremizin ne kadar pislik ve çöp içinde olduğuna dair bir farkındalık uyandırmış olurum" ifadelerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
Eray Karacamert
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Mağusalı 2019-09-07 11:02:26

Helal olsun gardaş. Sahilleri kullananlar da dikkatli kullansa keşke.

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Arslan77 2019-09-07 12:02:36

Helal olsun

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Vatandas 2019-09-07 12:55:11

Aferin sana eline sağlık tek başına 1 belediye

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BOB MARLEY 2019-09-07 13:30:40

Helal olsun sana gardaş inşAllah bu öküz topluma ve belediyelere örnek olun.

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