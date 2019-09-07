Tek başına sahildeki çöpleri topladı!

Eray Karacamert isimli doğa sever vatandaş Tatlısu ve Kaplıca arasındaki sahildeki çöplerin büyük bir kısmını temizledi.

Karacamert sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu doğa ve denizler hepimizin" dedi.

Karacamert "Umarım bu yaptığımla çevremizin ne kadar pislik ve çöp içinde olduğuna dair bir farkındalık uyandırmış olurum" ifadelerini kullandı