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“Tek dileği içerisinde yaşayabileceği sıcak bir yuva”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir vatandaş için yardım girişimi başlattıklarını açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:09
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“Tek dileği içerisinde yaşayabileceği sıcak bir yuva”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir vatandaş için yardım girişimi başlattıklarını açıkladı.

Sarıçizmeli’nin paylaşımı şu şekilde:

“Kış geldi… Havalar soğudu. Mehmet abimizin tek dileği içerisinde yaşanabilecek sıcak bir yuva. Kaldığı evin durumu resimlerde görülüyor. Bu evin yaşanabilir bir duruma gelmesi için Belediye olarak yaptığımız çağrıya maalesef hükümetten karşılık bulamadık. İş başa düştü. Ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak Çelebi Garden Otele yerleşmesini sağladık.

Desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi’ye teşekkürü bir borç biliriz.

Ha bu arada maaşlar ne gün ödenecek, 13. maaşı kim ne kadar erken ödedi, memura artış ne olacak, ülke gündeminin birinci sırasında…

Mehmet abimizi hoteline yerleştirdik. Yeni yuvasını bitirene kadar burda misafir edeceğiz. Kapılarını bize açan otel sahibi Kemal Çelebi’ye sonsuz teşekkürler.

Şimdi hem Bafra’da yaşanan insanlık ayıbına hem de Mehmetçik’te yaşanana son vermek için kolları sıvama zamanı. Biliyorum çok kötü ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Ama yardımlarınız, küçücük de olsa, gerekiyor. Lütfen…”

Son Güncelleme: 16.12.2020 18:16
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