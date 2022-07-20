GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında iç siyasete ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolle ilgili tek kelime etmedi.

Türkiye'nin KKTC'ye yapacağı yatırımlar ve ekonomik kaynakla ilgili de herhangi bir ifadesi olmayan Oktay, dış politika ve tarihsel süreçten bahsetti.

Geçmiş yıllarda yaptığı ziyaretlerde, KKTC'nin kalkınmasında Türkiye'nin maddi manevi desteğinden defaaten bahseden Oktay'ın bu kez bu konularda tek kelime etmemesi dikkat çekti.