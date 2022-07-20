Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Tek kelime etmedi!

Geçmiş yıllarda yaptığı ziyaretlerde, KKTC'nin kalkınmasında Türkiye'nin maddi manevi desteğinden defaten bahseden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu kez bu konularda tek kelime etmemesi dikkat çekti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:28
0 Okunma
Tek kelime etmedi!
banner48

GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında iç siyasete ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolle ilgili tek kelime etmedi.

Türkiye'nin KKTC'ye yapacağı yatırımlar ve ekonomik kaynakla ilgili de herhangi bir ifadesi olmayan Oktay, dış politika ve tarihsel süreçten bahsetti.

Geçmiş yıllarda yaptığı ziyaretlerde, KKTC'nin kalkınmasında Türkiye'nin maddi manevi desteğinden defaaten bahseden Oktay'ın bu kez bu konularda tek kelime etmemesi dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...
Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...
Yunus Çobanoğlu'nun ölüm nedeni belirlendi!
Yunus Çobanoğlu'nun ölüm nedeni belirlendi!
İçöz'ün ölüm nedeni belirlendi!
İçöz'ün ölüm nedeni belirlendi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim