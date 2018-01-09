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"Tek seçenek geçiş hükümeti ile yeni yasa çıkarıp seçime gitmek"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu. Harmancı,”TDP UBP’nin yanına yama olmaz. “dedi

09 Ocak 2018 Salı 16:32
"Tek seçenek geçiş hükümeti ile yeni yasa çıkarıp seçime gitmek"
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu. Harmancı,”TDP UBP’nin yanına yama olmaz. “dedi

İşte Harmancı’nın paylaşımı:

Israrla UBP’li bir koalisyonda TDP’yi de yazanlara ve kafalarından değişik senaryolar kuranlara gülüyorum sadece…

Geçelim bunları arkadaşlar, TDP UBP’nin yanına yama olmaz.

Bana göre TDP açısından ortadaki tek seçenek yolsuzlukları sorgulayabilecek geçiş hükümeti ile birlikte yeni seçim yasası çalışılarak erken seçime gitmektir.

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Vatandaş 2018-01-09 19:57:56

Sen parti başkanımısın be kardeşim işine gücüne bak heryer çukur yola çıkmazmın be amma her yer çöp heryer dökülür senin niyetin bozuk

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