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Tek tek yakalanıyorlar!

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.N.K, M.G ve M.A'nın ardından 40 gram uyuşturucuyu saklamakla suçlanan zanlı B.E tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 12:56
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Tek tek yakalanıyorlar!


(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.N.K, M.G ve M.A'nın ardından 40 gram uyuşturucuyu saklamakla suçlanan zanlı B.E tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.N.K ve  M.G'nin Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı M.N.K'nin tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı M.G'nin de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı M.N.K'nin ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı M.A'dan aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını M.N.K'ya 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı B.E'nin  ev arkadaşı olan M.N.K'nin teşvikiyle 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi Kermiya bölgesinde bir yere attığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlı B.E'nin gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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