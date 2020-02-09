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Tekerleği patlayan araç devrildi!

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah saat 07.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

09 Şubat 2020 Pazar 11:35
Tekerleği patlayan araç devrildi!
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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah saat 07.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre kaza bu sabah saat 07.00 sıralarında, Kadir Ilgın (E-43) Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde yönetimindeki RC 686 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pirhan yakınlarında aracın sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisine sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaLEFKOŞAHaberGündem
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