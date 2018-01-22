Tekke bahçesinde huzura kavuştular

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazılarında bulunan 8 Ayvasıllı Kıbrıslı Türk, Küçükkaymaklı Camii’nde saat 10.00’da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnedildi.

Şehitler Hüseyin Cemal, Mustafa İsmail, İsmail Mustafa, Mehmet Ali Ömer, Mehmet Hasan, Ömer Hasan, Bayram Hasan ve Ayşe Hasan, Tekke Bahçesi’nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışıyla başladı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, törende yaptığı konuşmada, toprakları ve vatanları uğruna mücadele eden şehitlerin canlarını ve kanlarını toprağa armağan ettiklerini söyledi.

Benan, hür yaşayabiliyorlarsa bunun şehitlerin döktüğü kanla mümkün olabildiğini belirtti.

54 yıl önce Rumların yaptığı ilk katliamın Ayvasıl köyünde gerçekleştiğini dile getiren Benan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunan kayıpların bugün defnedildiğini, ailelerin 54 yıl sonra mezarlarını ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Benan, kayıpların bulunmasına destek olan herkese teşekkür etti.



