Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı

Tekliflerin En Geç 16 Eylül’e Kadar Yapılması Gerekiyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 45 baş kuzu ve 15 baş koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu. Daire, taban fiyatlarının, kuzu 36 TL/kg, koyun 18 TL/kg olarak belirlendiğini bildirdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:07
10 Okunma
Tekliflerin En Geç 16 Eylül’e Kadar Yapılması Gerekiyor

Daireden yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ifade edilerek, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedildi.

Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtilen açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 24 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu, 24 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği bildirildi.

Açıklamada, kasaplık satışına sunulan kuzuların, Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebileceği, tekliflerin en geç 16 Eylül Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Öğrenciler ve Veliler Okul Alışverişinde
Öğrenciler ve Veliler Okul Alışverişinde
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim