Tekne battı! 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan şahısların karaya çıkarıldığı ve Hürsen METNİ’nin kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.Soruşturma devam etmektedir.