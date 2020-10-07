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Tekne patladı, yandı, battı…

Girne’de saat 18:30 sıralarında meydana gelen tekne patlaması korkuttu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 20:54
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Tekne patladı, yandı, battı…

Girne’de saat 18:30 sıralarında meydana gelen tekne patlaması korkuttu.

Olay, Girne Yat Limanı'nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Girne'de yaşayan 36 yaşındaki Ömür Erçika’ya ait “Seçil" isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılmaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmesiyle oldu.

Patlama sonrası yat sahibi Ömür Erçika, yatta yolcu olarak bulunan, Benon Selengin (E-29), Rüzgar Erçika (E-6) ve Pars Ozan (E-6) denize atladı.

Akabinde denize atlayan şahıslar, Lord's Palace Otel Su Sporları 'çalışanı Alihan Seçilmiş ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın neticesinde “Seçil” isimli yat tamamen yanarak battı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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