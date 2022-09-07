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"Teknecik'e filtre takalım, faturaları ucuzlatalım"

KIB-TEK'in YDP'li üyesi Ercan Turhan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

07 Eylül 2022 Çarşamba 21:40
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"Teknecik'e filtre takalım, faturaları ucuzlatalım"


KIB-TEK'in YDP'li üyesi Ercan Turhan'ın sosyal medya paylaşımı;

Elektrik maliyetleri gerçekten can acıtıyor. Herkes muzdarip.
Geçenlerde  KIBTEK olarak yapılması gerekenleri  sayfamda paylaşmıştım.
Bugün sizlerle paylaşmak istediğim husus,
%1 kükürt değeri olan fuel -oil yerine % 3 kükürt değeri olan fuel oil kullansak yakıt maliyeti ciddi şekilde düşecektir.
Rahat olun çevreciler hemen tepki vermeyin, bunun için öncelikle Teknecik santralına  filtre takılabilir. Diyeceksiniz ki filtre maliyeti 25-30 milyon USD civarında ve kaynak yok. Bence kaynak var . Şöyle ki Teknecik santralının yıllık yakıt tüketimi yaklaşık olarak 180-200 bin ton aralığında. Eğer %3 kükürt değeri olarak fuel oil alınırsa ton başına yaklaşık olarak 250-300 Usd tasarruf sağlanır. Bunu da tüketime vurursak yaklaşık olarak yıllık  45 milyon Usd tasarruf sağlanır. 1yılda filtre parası fazlasıyla çıkar ve vatandaşın bundan sonra ödeyeceği elektrik ücreti ciddi oranda düşer.(Neredeyse %50)
Ayrıca Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesinin ivedilikle yapılarak  enerji arz güvenliği sağlanmalı ve yenilenebilir enerji üretimlerinin önü açılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKYDPErcan TurhanTeknecik
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