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Teknecik Elektrik Santrali’nde akaryakıt numune alımı yapılacak

Teknecik Elektrik Santrali’nde, akaryakıt getiren Sichem Singapore gemisinden numune alınacak.

29 Kasım 2019 Cuma 13:42
Teknecik Elektrik Santrali’nde akaryakıt numune alımı yapılacak

Kıb-Tek’den yapılan açıklamaya göre, numuneler yarın 14.30-17.00 saatleri arasında KIB-TEK yetkilileri, bağımsız denetçi firma R.L.Egemen & Co Ltd yetkilisi / yetkilileri, iki Tasdik Memuru,  akaryakıtı temin eden firma yetkilisi / yetkilileri ve arzu eden basın mensupları nezaretinde alınacak.

Alınan numuneler daha sonra akreditasyon onaylı, analiz laboratuvarına gönderilerek analizler yaptırılacak.
Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşım için Lefkoşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlük binasından servis konulacak. Servis saat 13:30’da KIB-TEK Genel Müdürlük Binası önünden hareket edecek ve Girne üzerinden Teknecik Elektrik Santrali’ne gidecek.

Numune alma işlemine katılmayı arzu eden basın mensuplarının 0548 8296070 no’lu telefona katılımlarını önceden bildirmeleri ve belirtilen saatten önce KIB-TEK Genel Müdürlük Binası’nda hazır bulunmaları gerekiyor.
Girne’den katılmak isteyen basın mensupları da haber vermeleri durumunda, güzergah üzerinden, servisle alınmaları sağlanacak. Ayrıca dileyen basın mensupları kendi vasıtaları ile de Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşabilirler.

Numune alma işlemine katılacak misafirlerin gemiye çıkacak şekilde ve iş güvenliğine uygun kıyafet giymeleri (topuksuz ve tabanı kaygan olmayan ayakkabı vb.) gerekiyor. Ayrıca gemi üzerinde cep telefonu, çakmak veya kıvılcım çıkaracak herhangi bir alet kullanmak yasaktır.

Açıklamada, geminin santrale saat 13:00’de gelmesinin beklendiği ancak hava ve deniz koşullarına bağlı olarak geminin gelişinin gecikmesi durumunda numune alma işleminde de gecikme yaşanabileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
TeknecikHaberKKTCNumuneAkaryakıtAlımı
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