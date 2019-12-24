Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt numune alımı yapılacak

24 Aralık 2019 Salı 14:49
Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt numune alımı yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), perşembe günü 12.00-16.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt getiren Sichem Singapore gemisinden analiz için numune alınacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, numunelerin, KIB-TEK yetkilileri, bağımsız denetçi firma R.L.Egemen & Co Ltd yetkilisi, iki tasdik memuru, akaryakıtı temin eden firma yetkilisi ve arzu eden basın mensupları nezaretinde alınacağı belirtildi.

Numune alımına Ombudsman Emine Dizdarlı’nın da katılacağı kaydedilen açıklamada, alınan numunelerin daha sonra akreditasyon onaylı, analiz laboratuvarına gönderilerek analizler yaptırılacağı bildirildi.

Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşım için Lefkoşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlük binasından servis sağlanacağı kaydedilen açıklamada, servisin saat 11.00’de KIB-TEK Genel Müdürlük Binası önünden hareket edecek ve Girne üzerinden Teknecik Elektrik Santrali’ne gideceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
TeknecikElektrikSantraliHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar İstanbul’da ödül ve anma törenlerine katılacak
Başbakan Tatar İstanbul’da ödül ve anma törenlerine katılacak
Tatar, İstanbul yolcusu
Tatar, İstanbul yolcusu
Gazimağusa'da zorla insan kaçırma!
Gazimağusa'da zorla insan kaçırma!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim