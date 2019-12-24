Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt numune alımı yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), perşembe günü 12.00-16.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt getiren Sichem Singapore gemisinden analiz için numune alınacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, numunelerin, KIB-TEK yetkilileri, bağımsız denetçi firma R.L.Egemen & Co Ltd yetkilisi, iki tasdik memuru, akaryakıtı temin eden firma yetkilisi ve arzu eden basın mensupları nezaretinde alınacağı belirtildi.

Numune alımına Ombudsman Emine Dizdarlı’nın da katılacağı kaydedilen açıklamada, alınan numunelerin daha sonra akreditasyon onaylı, analiz laboratuvarına gönderilerek analizler yaptırılacağı bildirildi.

Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşım için Lefkoşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlük binasından servis sağlanacağı kaydedilen açıklamada, servisin saat 11.00’de KIB-TEK Genel Müdürlük Binası önünden hareket edecek ve Girne üzerinden Teknecik Elektrik Santrali’ne gideceği ifade edildi.