Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Flaş Haber
Sennaroğlu'ndan acil duyuru!
Kapat

Teknecik santralinde yakıt bitti! Devreye aksa girdi

Teknecik’te yakıt olmaması nedeniyle üretim durma noktasına geldi.

26 Haziran 2022 Pazar 14:13
1 Okunma
Teknecik santralinde yakıt bitti! Devreye aksa girdi
banner48

Uzun vadeli alımlar İÇİN TPIC ile imzalanan sözleşmeye rağmen, üretim arzını dağlayacak yakıtın kısa vadede adaya ulaşması mümkün değil.

Kıb- Tek haftalık yakıt alımı için çaba harcarken, bu kez devreye AKSA girdi.

AKSA, Teknecik’te üretimin aksamaması için şu sıralarda tankerlerle Teknecik’e yakıt sevkiyatı başlattı.

AKSA bir yandan üretim kapasitesini artırdı, diğer yandan da stokunda bulunan yakıtı Kıb- Tek ile paylaşmaya başladı.

Maliye Bakanlığı kısa ve uzun vadeli yakıt alımlar için önce TPIC, ardından da PETCO şirketlerini devreye koydu.

Geminin adaya yarın veya salı günü gelmesi beklenirken, bu kısa vade AKSA’dan tankerlerle aktarılacak yakıtla çözülecek.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 26.06.2022 14:20
Anahtar Kelimeler:
Teknecik SantraliTeknecikAKSAYakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek"
"Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek"
"Yanan bölgeye bir yıl girilmemeli"
"Yanan bölgeye bir yıl girilmemeli"
Savaşan: Yürekten teşekkürler…
Savaşan: Yürekten teşekkürler…










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim