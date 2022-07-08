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Teknecik'te facia riski kapıda !

KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik'te bir facia yaşanmasının an meselesi olduğunu belirterek, yetkilileri uyardı.

08 Temmuz 2022 Cuma 09:33
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Teknecik'te facia riski kapıda !
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KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali'nde bir facia yaşanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Marmara'dan Teknecik'e yakıt getirmek için yola çıkan tankerin Teknecik Terminali için tanımlanmış olan gemi özelliklerine sahip olmadığını belirten Avcıoğlu, bu gemiyle yapılacak yakıt sevkiyatının son derece riskli olduğunu belirtti.

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bakanlar Kurulunun 3 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan (13,000 + 3,000) olmak üzere toplam 16,000mton’luk yakıt tedariğini gerçekleştirecek olan Can Ka isimli gemi, yükünü alarak Marmara Ereğlisinden yola çıktı.
➡️ Tedarik edilecek Yakıt Kargolarından 3,000mton’luk kısmının, Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesinin, Teknik Şartnamesi içerisindeki YAKIT ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLMADIĞINI (Off-Spec) biliyor muydunuz?
⛔️ Alüminyum Silis (max 50 yerine 60)
⛔️ Parlama Noktası (65°C yerine 60°C)
⛔️ Akma Noktası (28°C yerine 30°C)
⛔️ Stabilite (1 yerine 2)
➡️ Yakıtı taşımakta olan Geminin, Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesinin, Teknik Şartnamesi içerisinde, Teknecik Terminali için tanımlanmış olan GEMİ ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLMADIĞINI biliyor muydunuz?
⛔️ Gemi Tonajı (max 14,400mton yerine 37,582mton)
⛔️ Gemi Draftı (max 9.5metre yerine 11.5metre)
⛔️ Yakıt Boşaltma Tertibatı (Kıç noktası yerine gövdenin ortasındadır)
⚠️ Not: İhale çerçevesinde yakıt taşıyan gemi (12,927mton) ile yolda gelmekte olan gemiye (37,582mton) ait detaylı grafikli karşılaştırmalar aşağıdadır.
➡️ Geminin takriben Pazar günü Teknecik’e ulaşması, Salı gününe kadar ise havanın hareketli olması bekleniyor. Teknecik Limanına uygun olmayan bu Gemi ile yapılacak YAKIT SEVKİYATININ RİSKLİ OLDUĞUNU biliyor muydunuz?
⛔️ Gemi Şamandıraları rahatlıkla sökebilir:
Gemi 14,400mton üst limitin çok üzerinde olan 37,582mton’luk ağırlığa sahip, dolayısıyla, rüzgarlı ve hafif dalgalı bir durumda şamandıraları rahatlıkla sökebilir, yeniden tamiri aylarca sürebilir.
⛔️ Gemi Fleksible Yakıt Hortumunu koparabilir:
Gemi 14,400mton üst limitin çok üzerinde olan 37,582mton’luk ağırlığa sahip, dolayısıyla, rüzgarlı ve hafif dalgalı bir durumda şamandıralar ile birlikte fleksible yakıt hortumunu da rahatlıkla koparabilir.
⛔️ Gemi Karaya oturabilir:
Geminin Yakıt Boşaltma tertibatının gövdenin orta noktasında bulunması, Kıç noktasından boşaltma yapan bir gemiye kıyasla, karaya 80 metre kadar daha fazla yanaşmasını gerektirecektir. Yine Teknecik Limanı için tanımlanmış olan 9.5metrelik draft yerine full yükte 11.5metre drafta sahiptir, Geminin yarı-yüklü olacak olması bu açıdan bir pay sağlasa da, rüzgarlı/dalgalı havada Geminin karaya oturma riski vardır.
⛔️ Yakıt Sızıntısı yaşanabilir:
Geminin Şamandıraları koparması, Fleksible Yakıt Hortumunu koparması, Karaya oturması gibi durumlarda Yakıt Sızıntısı yaşanabilir. Böyle bir sızıntının telafisi yoktur.
Tüm bu saydıklarım kesin-yaşanacak olaylar değildir, fakat yaşanması yüksek ihtimalle muhtemeldir ve bu riskler Bakanlar Kurulu Kararıyla üstlenilmiştir/alınmıştır.
⚠️ LİMİT DIŞI YAKIT ALMA HAKKINI SİZE KİM VERDİ?
⚠️ TEKNECİK LİMANINA UYGUN OLMAYAN BİR GEMİ İLE TÜM BU VAHİM RİSKLERİ ALMA HAKKINI SİZE KİM VERDİ?
⚠️ ZAMANINDA İHALEYE ÇIKMAYIP ÖZEL BİR ŞİRKETE FAHİŞ ÜCRETLER ÖDEME HAKKINI SİZE KİM VERDİ?
Bu rezilliğin kazasız belasız son bulmasını diliyoruz…
Tarih size affetmeyecek!
#YARGILANACAKSINIZ"

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