Künye
Kıbrıs 39
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

Teknecik'ten yine siyah dumanlar yükseldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bünyesindeki Teknecik Elektrik Santralinden siyah dumanlar yükseldi. Santralden yayılan siyah dumanlar Esentepe ve Çatalköy halkını rahatsız etti...

03 Ağustos 2021 Salı 17:23
18 Okunma
Teknecik'ten yine siyah dumanlar yükseldi

Haber merkezine ulaşan görüntülere göre, Teknecik Elektrik Santrali yine zehir saçıyor...

Esentepe ve Çatalköy bölge halkının kabusu hale gelen siyah duman, hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.

Çatalköy ve Esentepe bölgesinin sorunlarının başında Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan siyah duman geliyor...

Santralin bacasından yükselen siyah dumanlar Girne'ye yayılıyor.

Santralden yayılan siyah dumanlar bir kez daha Esentepe ve Çatalköy halkını rahatsız etti...

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:27
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok vaka 20-29 yaş aralığı
En çok vaka 20-29 yaş aralığı
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Çağlar Yüksel'den ilk açıklama
Çağlar Yüksel'den ilk açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim