Teknecik'ten yine siyah dumanlar yükseldi

Haber merkezine ulaşan görüntülere göre, Teknecik Elektrik Santrali yine zehir saçıyor...

Esentepe ve Çatalköy bölge halkının kabusu hale gelen siyah duman, hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.

Çatalköy ve Esentepe bölgesinin sorunlarının başında Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan siyah duman geliyor...

Santralin bacasından yükselen siyah dumanlar Girne'ye yayılıyor.

Santralden yayılan siyah dumanlar bir kez daha Esentepe ve Çatalköy halkını rahatsız etti...

Kaynak: Kıbrıs Postası