Künye
Kıbrıs 13
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Flaş Haber
Grev var!
Kapat

Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza

Teknecik Elektrik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu yakıtı ikinci kez gecikmeli getiren tedarikçi firma Sidereal Denizcilik LTD'e toplamda 698 bin 977 Dolar ceza kesildi. Elde edilen bilgilere göre şirket, ikinci kez cezaya çarptırılmasına rağmen cezasını ödememekte diretiyor.

01 Nisan 2022 Cuma 10:30
535 Okunma
Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza
banner108

Teknecik Elektrik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu yakıtı ikinci kez gecikmeli getiren tedarikçi firma Sidereal Denizcilik LTD’ye ikinci kez ceza kesildi.

Şubat ayında 6 gün gecikmeli getirdiği akaryakıt nedeniyle 225 bin Dolar ceza kesilen şirkete, Mart ayında yine kural ihlali yaptığı gerekçesi ile 473 bin 977 Dolar ceza kesildi.

Şirket, 3 Mart’ta getirmesi gereken yakıtı, 16 Mart’ta getirebildi.

Elde edilen bilgilere göre şirket, ikinci kez cezaya çarptırılmasına rağmen cezasını ödememekte diretiyor.

Yaşanan gecikme kapsamında şirketin, Şubat-Mart ayları arasında toplam ceza borcu 698 bin 977 Dolar oldu.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlı: ‘İradeyi artık kendi elimize almamız lazım’
Atlı: ‘İradeyi artık kendi elimize almamız lazım’
"Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var"
"Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var"
CTP Genel Başkanı Erhürman: Öfke sel oldu taştı
CTP Genel Başkanı Erhürman: Öfke sel oldu taştı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim