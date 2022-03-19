Künye
Kıbrıs 7
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Flaş Haber
Sahil kenarında ceset bulundu
Kapat

Teknecik’teki termik santral tamir edilerek devreye girdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santralı’nda arızalı olan 60 megawattlık termik santralın tamirinin tamamlandığını ve devreye girdiğini açıkladı.

19 Mart 2022 Cumartesi 15:42
0 Okunma
Teknecik’teki termik santral tamir edilerek devreye girdi
banner108

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santralı’nda arızalı olan 60 megawattlık termik santralın tamirinin tamamlandığını ve devreye girdiğini açıkladı.
Erdoğan, şu ana kadar ihtiyacın karşılandığını ve kesintiye gidilmediğini bildirdi.
Erdoğan bu sabahki açıklamasında, Teknecik ve AKSA santrallarındaki arızalar nedeniyle 70 megawatt üretim eksikliği oluştuğunu, bu nedenle arızalar giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacağını açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay’ın sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlandı
Canaltay’ın sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlandı
Gaziveren ve Çamlıköy direnişi ve şehitleri, törenlerle anıldı
Gaziveren ve Çamlıköy direnişi ve şehitleri, törenlerle anıldı
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim