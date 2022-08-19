TEKNEYİ AYARLAYAN “ÜMİT” KİM?

ÖZEL HABER

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hain bir suikasta kurban gitmesiyle ilgili dava ve soruşturmalar devam ediyor…

HAPİSHANEDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ… KKTC’de tutuklu bulunan Ömer tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak. KKTC’ye tekne ile kaçak yollardan giriş yaparak, planlı olarak işlenen suikast ile ilgili mahkeme huzuruna çıkarlan Veysel Sare’nin Türkiye’de cezaevinden pandemi nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi. Sare’nin, Türkiye’de çıkış yasağı olmasına rağmen KKTC’de bulunan ve adının “Ümit” olduğu iddia edilen şahsın, kaçak tekneyi temin ettiği ve Çiçek’le adaya bu yolla geldikleri iddiası gündeme yeni bir soruyu getirdi…

İLK GELİŞLERİ DEĞİL… Türkiye’de düzenlendiği iddia edilen sahte sürüş ehliyeti, KKTC’de eli kanlı katiller için hazırdı. Ocak ayının sonlarına doğru adının “Ümit” olduğu iddia edilen kişinin KKTC’den ayarladığı kaçak tekne ile suikast zanlılarının adaya kaçak giriş yaptıkları elde edilen bilgiler arasında bulunuyor. Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ve beraberindeki Musa Çiçek’in, kaçak yollardan deniz yolu ile giriş yaptıkları KKTC’de 25 gün kaçak olarak kaldıktan sonra, 3 Ekim 2021’de yine kaçak yollardan tekne ile KKTC’den ayrıldıkları öğrenildi.

“ÜMİT” DENEN ŞAHIS YAKALANDI MI?... İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş suikastını gerçekleştirebilmek için KKTC’ye iki kez kaçak tekne ile farklı zaman aralıklarında gelerek ve aynı yolla dönerek ülkeyi kana bulayan eli kanlı katillerin ulaşımını sağlayan “Ümit” isimli kişinin kim olduğu ve polis tarafından bulunarak ifadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyor…