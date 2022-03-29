Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı

Zanlılar bugün 29.03.22 tarihinde “onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye giriş yapmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe olgularla ilgili verdiği bilgide zanlıların 28.03.22 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’ da yaya olarak tespit edildiklerini, üzerlerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmaması üzerine adli şubeye celp edildiklerini belirtti.

Kendi beyanları doğrultusunda isim bazında yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ ye yasal yoldan giriş yaptıklarına dair bilgi bulunmaması üzerine Suriye uyruklu 7 kişinin tutuklandığını, doktor kontrolünden geçirilerek kendilerine ayni gün PCR testi de yapıldığını belirten tanık, sürdürülen soruşturmada, zanlıların insan kaçakçıları tarafından bir tekne ile kıyılarımıza bırakıldıkları yönünde vermiş oldukları beyan doğrultusunda kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğine değindikten sonra zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)