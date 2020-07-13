Tekneyle KKTC’ye kaçak olarak girdi

Suriye uyruklu 27 yaşındaki B.A.M.’nin, dün saat 04.30 sıralarında, onaylanmış liman olmayan henüz tespit edilemeyen bir yerden tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor.