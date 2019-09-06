Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Teknik Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu’ndan Çavuşoğlu’na ziyaret

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ahmet Arslan Başkanlığındaki Teknik Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

06 Eylül 2019 Cuma 12:37
Teknik Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu’ndan Çavuşoğlu’na ziyaret

Dernek Başkanı Ahmet Arslan kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Derneğin kuruluş amacının mesleki eğitime katkı koymak olduğunu söyleyen Arslan, dernek olarak çalışmalarını, nitelikli elemanların kalitesinin arttırılması ve meslek lisesi öğretmenlerinin kendilerini geliştirmesi yönünde sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşadığına da değinen Arslan, bu sorunların çözümünün ancak eğitimle yakalanabileceğine dikkat çekerek, üretken, çalışkan ve bilinçli toplumu ancak eğitimle sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, dernek yetkililerin çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve derneğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleki eğitimde hala daha piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak noktada olmadıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu “Her ülke kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bizim bu kabiliyetimiz vardır ancak ülkenin yapısından dolayı içimize kapandık” ifadelerini kullandı. Bunun en büyük nedenlerinden birinin de eğitim sistemindeki hedefsizlik ve plansızlık olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Eğitim sistemimiz gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması gerekiyor. Vizyonumuz dahilinde bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz.” dedi.

Mesleki teknik eğitime verilen değerin eksik kalmadığını ancak toplum içerisinde oluşan algı nedeniyle geçmiş dönemlerde bu okullara ilginin azaldığını anımsatan Çavuşoğlu, son zamanlarda bu algının terse döndüğünü ve meslek liselerine olan ilginin arttığını söyleyerek, bugün meslek liselerine olan ilgi nedeniyle okulların hak ettiği öğrenci kapasitesine ulaştığını belirtti.

Meslek liselerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ancak artan ilgi nedeniyle Mesleki Eğitim Kampüsü’nün mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, 200 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan kampüsün avan projesini onaylattıktan sonra bu kampüsü modüler bir biçimde hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi. Ülkeyi meslek sahibi olan insanların geliştirebileceğini belirten Çavuşoğlu, “Kampüs projesini hayata geçirmemizle birlikte, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir adım atacağız” ifadelerini kullandı.

Hizmetiçi eğitim kurslarıyla ilgili de çok ciddi bir program hazırladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlere her türlü hizmetiçi eğitim kurslarını gerçekleştirme hedefinde olduklarını, bu bağlamda da dernekle işbirliği yapabileceklerini kaydetti.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Teknik Öğretmenler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim