“Teknoloji Bağımlılığı ve Aile İçi İletişim” semineri gerçekleştirildi

Türkiye’nin ünlü Psikiyatri profesörlerinden Profesör Doktor Mansur Beyazyürek’in gerçekleştirdiği seminere katılım yoğun oldu.

Kamu-Sen’in, “Teknoloji Bağımlılığı ve Aileiçi İletişim” semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, seminerin, 44’üncü yıl kapsamındaki etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade ederek, yoğun katılımın doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Metin Atan’ın konuşmasının ardından Profesör Doktor Mansur Beyazyürek’in özgeçmişi okundu ve seminere geçildi.

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, kendisinin Türkiye’de AMATEM’in kurucularından biri olduğunu anımsatarak, alkol ve uyuşturucu olmasa da son yıllarda herkesin bir şeylere bağımlı olduğunu belirtti.

İnsanların artık telefonları olmadan neler yapabileceklerini hatırlayamadıkları bir dönemde yaşadıklarına işaret eden Beyazyürek, artık teknoloji bağımlılığının da çok fazla olduğunu söyledi.

Türüne bakılmaksızın tüm bağımlılıkların bir beyin rahatsızlığı olduğunu da anlatan Beyazyürek, bağımlılığın her sosyal ve etnik sınıfı eşit derecede etkileyebileceğini de ifade etti.

(BRT)