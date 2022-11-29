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Teksen Köroğlu: “Toplumun sağlıkla gülebileceği bir nesil yaratabiliriz”

Diş Hekimi Teksen Köroğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Önce Sağlık programına konuk oldu.

29 Kasım 2022 Salı 12:44
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Teksen Köroğlu: “Toplumun sağlıkla gülebileceği bir nesil yaratabiliriz”



Esengül AYKAÇ-Gündem Özel Haber


Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı…
Koruyucu diş hekimliğine yeterince önlemlerine yeterince önem verilmediğini belirten Teksen Köroğlu, ekonomik koşulların giderek zorlandığı dönemlerde bireylere çok fazla masrafların çıktığını kaydetti. 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Köroğlu, “Doğru politikalar geliştirerek koruyucu diş hekimliğini toplumun farkındalığı için gündem yapmaları gerekiyor. Koruyucu diş hekimliğini uygulamaya koyarak toplumumuzu, gençlerimizi çok daha sağlıklı günlere ulaştırmamız gerekiyor” ifadelerini kulandı. 
Yıllarca Tabipler Birliği ve Diş Hekimleri Birliği’nde koruyucu diş hekimliği konusunda çalışmalar yaptığından söz eden Köroğlu, “Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve okullara konu ile ilgili programlar sunduk” dedi. 


“Uygulamayı gerçekleştirirken kurallar bellidir”
Koruyucu diş hekimliği uygulamasının temelinin ilk çocuklar üzerinde atılması gerektiğini söyleyen Köroğlu, “Uygulamayı gerçekleştirirken kurallar bellidir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Koruyucu hekimliği önleyici tedbirler alındığı takdirde diş hekimliği uygulamalarında yapılan masrafların 12 kat azını yapmış oluruz” diye konuştu. 


“Uygulama ile vatandaşlar 10 bin TL’lik bir işi 500 TL’ye mal etmiş olacak”
Koruyucu hekimliğinin öneminden de bahseden Köroğlu, “ Vatandaşlar 10 bin TL’lik bir işi 500 TL’ye mal etmiş olacak.  Sağlık Bakanlığı da Eğitim Bakanlığı da koruyucu diş hekimliği konusunda yeterli politikayı yapmıyor. Uygulamayı yürürlüğe koymak çok masraflı değildir. Doğru politikalar ile toplumun sağlıkla gülebileceği bir nesil yaratırız” dedi. 


“Sağlık ağızda başlar”
Diş eti hastalıklarının birçok hastalığı tetiklediğini söyleyen Köroğlu, “Bu hastalıkların başında diyabet, şeker, Kalp ve Damar Haslıkları, erken ve düşük doğumlar, mide rahatsızlıkları, kemik erimesi gibi birçok hastalığa neden olur” ifadelerini kullanarak ‘sağlık ağızda başlar’ sloganı ile farkındalığın yayılması gerektiğine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Teksen KöroğluÖnce SağlıkEsengül Aykaç
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