Tel-Sen, eylemlerine Mağusa’da başlıyor

“Yeniden yapılandırma modelinin; Telekomünikasyon Dairesi’ni özele devretme ve peşkeş girişimi olduğunu” iddia eden Tel-Sen, bu girişime karşı eylem ve grev safhasına geçtiğini açıkladı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, eylem ve grevleri belirleyen sendika yönetim kurulunun; ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini GaziTelekomünikasyon Dairesi’nden başlatma kararı aldığını bildirdi.

Soysan, bugün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde saat 09.30’da gerçekleştirilecek eylemde basına açıklama yapılacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasının bir gerçek olduğunu, sendikanın da bunu savunduğunu belirten Soysan, ancak hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta “peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etti. (BRT)