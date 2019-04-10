Tel-Sen, eylemlerine Mağusa’da başlıyor

“Yeniden yapılandırma modelinin; Telekomünikasyon Dairesi’ni özele devretme ve peşkeş girişimi olduğunu” iddia eden Tel-Sen, bu girişime karşı eylem ve grev safhasına geçtiğini açıkladı.
Soysan, bugün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde saat 09.30’da gerçekleştirilecek eylemde basına açıklama yapılacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasının bir gerçek olduğunu, sendikanın da bunu savunduğunu belirten Soysan, ancak hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta “peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etti. (BRT)
Smart Tv nin memleketin boktan internetinden çalışmadığı tek ülke KKTC. Hasan Taşoy Dünyada her eve fiber ilk KKTC'de geçecek demişti. Eve fiber gitmeyen tek ülkeyiz. Binali Yıldırım TC ulaştırma bakanı iken ve sonra da Başbakan iken Türkiye'de ne varsa
KKTC'de de olacak demişti. Türkiye'de internet hızı download ortalama 32 Kbps KKTC'de da 2Mbps. Binali Yıldırim Istanbul'u kazandığını da söyledi! ...
KKTC er veya geç bölgesel bazda sabitte telefonsuzluğa bürünmeye mahkumdur. Çünkü şebekesi da sistemleri da ve hatta personeli da ortalamada 25 hızmet yaşının üstündür. Merkez santrallar 30. Ama çoklu kablo 40. Personel ortalama 25 yıl çalışmış. Yatırım adaya GSM ler girdi gireli göz boyama idi, Türkiye'de Türk Telekom özelleştirildikten sonra da TC nin yavruvatana kesin emri siz de özelleştireceksiniz. Bu süreçte birkaç kez alım oldu, onlar da alın şemsiyesi altında yine paylaşımdı. Hiçbir plan ve program yoktur. Olamazdı da. Çünkü olsaydı Anavatan Hükümetciklerin ağzına sıçacaktı. Zavallı hükümetcikler iki ara bir derede yılları tükentirken, sistemler, şebeke ve personel da tükenme aşamasına girdi. Her an her şey olabilir! Son manasında.
Ev telefonu Takamıyoruz. Hat Yok! Tlf'nu olana fatura yok. Internet berbat. Verdiğiniz hizmetten kim memnundur? Özelleştirilsin.
Right güzel bir yorum yapdı başarılar