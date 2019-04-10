Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Tel-Sen, eylemlerine Mağusa’da başlıyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:23
Tel-Sen, eylemlerine Mağusa’da başlıyor
banner44

“Yeniden yapılandırma modelinin; Telekomünikasyon Dairesi’ni özele devretme ve peşkeş girişimi olduğunu” iddia eden Tel-Sen, bu girişime karşı eylem ve grev safhasına geçtiğini açıkladı.

banner41
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, eylem ve grevleri belirleyen sendika yönetim kurulunun; ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nden başlatma kararı aldığını bildirdi.

Soysan, bugün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde saat 09.30’da gerçekleştirilecek eylemde basına açıklama yapılacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasının bir gerçek olduğunu, sendikanın da bunu savunduğunu belirten Soysan, ancak hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta “peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etti. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tel-senMağusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Right 2019-04-10 09:30:07

Smart Tv nin memleketin boktan internetinden çalışmadığı tek ülke KKTC. Hasan Taşoy Dünyada her eve fiber ilk KKTC'de geçecek demişti. Eve fiber gitmeyen tek ülkeyiz. Binali Yıldırım TC ulaştırma bakanı iken ve sonra da Başbakan iken Türkiye'de ne varsa
KKTC'de de olacak demişti. Türkiye'de internet hızı download ortalama 32 Kbps KKTC'de da 2Mbps. Binali Yıldırim Istanbul'u kazandığını da söyledi! ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Wrong 2019-04-10 09:48:19

KKTC er veya geç bölgesel bazda sabitte telefonsuzluğa bürünmeye mahkumdur. Çünkü şebekesi da sistemleri da ve hatta personeli da ortalamada 25 hızmet yaşının üstündür. Merkez santrallar 30. Ama çoklu kablo 40. Personel ortalama 25 yıl çalışmış. Yatırım adaya GSM ler girdi gireli göz boyama idi, Türkiye'de Türk Telekom özelleştirildikten sonra da TC nin yavruvatana kesin emri siz de özelleştireceksiniz. Bu süreçte birkaç kez alım oldu, onlar da alın şemsiyesi altında yine paylaşımdı. Hiçbir plan ve program yoktur. Olamazdı da. Çünkü olsaydı Anavatan Hükümetciklerin ağzına sıçacaktı. Zavallı hükümetcikler iki ara bir derede yılları tükentirken, sistemler, şebeke ve personel da tükenme aşamasına girdi. Her an her şey olabilir! Son manasında.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hilmi 2019-04-10 11:38:42

Ev telefonu Takamıyoruz. Hat Yok! Tlf'nu olana fatura yok. Internet berbat. Verdiğiniz hizmetten kim memnundur? Özelleştirilsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ökkeş 2019-04-10 09:41:13

Right güzel bir yorum yapdı başarılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’ni kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’ni kabul etti
İzinsiz detektör bulundurmaktan tutuklandı
İzinsiz detektör bulundurmaktan tutuklandı
KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti
KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim