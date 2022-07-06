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Tel-Sen: “Her Eve Fiber Projesi'ne sahip çıkın”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Her Eve Fiber” projesine sahip çıkılmasını istedi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:08
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Tel-Sen: “Her Eve Fiber Projesi'ne sahip çıkın”
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Soysan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Operatörlere 4,5G yapmanın önünü açın ancak vereceğiniz frekans ve geniş bant imtiyazlarından vazgeçin” ifadelerine de yer verdi.

Fiber optik altyapının tek ve devletin elinde olması yönünde verdikleri mücadeleye işaret eden Soysan, “Bu bağlamda hazırlanmakta olan Ulusal Metin ile fiber optik altyapının kullanımı ve kullandırılması yetkileri sulandırılmaya ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden alınarak BTHK'ya başvurması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Soysan bu çerçevede, grev ve eylem de olmak üzere her türlü yasal haklarını kullanmaya hazır olduklarını kaydetti, atacakları adımları bir basın açıklamasıyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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