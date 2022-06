Tel-Sen: Taş taş üstünde bırakmayız

Yapılan açıklamada “4.5G VE 5G İHALESİ HALKIN CANINI YAKACAK” açıklaması yapıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine Erhan Arıklı’nın gelmesiyle önce 60 Ghz’in önü açıldı (aslında bu tabiri caizse İnternet Servis Sağlayıcılarının ağzına bir bal çalmaktı) sonra sesini yükselten Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarına yönelik Telekomünikasyon Dairesi’nin yıllardan beridir bekleyen her haneye fiber götürme projesi hayata geçirilecekmiş gibi yeniden güncellenmeye alındı (aslında bu da tabiri caizse çalışanların ağzına bir parmak bal çalmaktı) ve son olarak da esas yapılmak istenen ortaya konuldu 4,5G ve 5G ihalesi.

Karşı mıyız?, evet karşı olduğumuz önemli hususlar var.

4.5G ve 5G ihalesinin birlikte yapılması ve/veya 5G teknolojisini kapsayan frekansların ihale sürecine şimdi dahil edilmesi ülke haberleşme piyasasını olumsuz yönde etkileyecek, İnternet Servis Sağlayıcı firmaların ve Telekomünikasyon Dairesinin piyasa dışı kalmasına sebep olacak bunun sonucunda kalite ve fiyat anlamında alternatif hizmet sağlayıcılarının ortadan kalkması tekelleşmeyi sağlayacaktır.

4.5G İhalesi hemen yapılmalıdır.

Şu anda hazırlanması kararı alınan ihale şartnamesinin 4.5G için gerekli frekansları kapsayarak ihaleye çıkılması sağlanmalı ve halkın ihtiyacı olan mobil haberleşme hizmetlerinin önü bir an evvel açılmalıdır.

5G Teknolojisini kapsayan frekans ihalesi şartlar oluşunca yapılmalıdır.

Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, her haneye ulaşabilecek Fiber Optik Erişim Ağının oluşması bir an evvel başlatılmalı ağıza bir parmak bal çalma durumunda kalmamalı 5G teknolojisi ile rekabet edebilecek her haneye 100 Mbit/s hizmet verecek yapı oluşturulmalıdır. Sabit Haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bu yapıya ulaşımı ile ilgili düzenlemeler yapılmalı ve 5G teknolojisi ihalesine ve/veya 5G teknolojisini kapsayan frekansların verilmesine o zaman geçilmelidir.

Babanın Oğluna dahi yapamayacağı bu kıyağı, Bakan Arıklı’nın Mobil Haberleşme Şirketlerine yapması oldukça düşündürücü bir o kadar da manidardır.

4G/4.5G IMT bandlarının yapılmasına kimse karşı değildir ve defalarca bunun yapılması için sendikamız da çağrı yapmıştır. Ancak bu uygulamayı bir paket haline getirip 5G IMT bandları olan 700Mhz ve 3600Mhz bandlarını da kıyak geçercesine sunmak akıl işi değildir. Babanın Oğluna dahi yapamayacağı bu kıyağı, Bakan Arıklı’nın Mobil Haberleşme Şirketlerine yapması oldukça düşündürücü bir o kadar da manidardır.

Bizden Kimse Oyun İçinde Oyunlara Müsaade Etmemizi Beklemesin

Bu ülkenin haberleşmedeki ihtiyaçları bellidir. Bunları karşılamanın yolları da bellidir. Şu Şirketi Bu şirketi nemalandırmak amacıyla yapılmaya çalışılan oyun içinde oyunlara müsaade etmemizi bizden kimse beklemesin.

Fiber Optik Ağı ile ilgili hazırlanmaya çalışılan Ulusal Politika Metni tamamen “Şark Kurnazlığıdır”. Bilinmesini isteriz ki taş taş üstünde bırakmayız…

Kulağımıza bir başka pis koku da Telekomünikasyon Dairesine ait Fiber Optik ağ ve ülkede yapılması düşünülen bu ağa ek olacak fiber yatırımlarla ilgili yine oyun içinde oyunların oynandığıdır.

Ulusal politika kapsamında olan Fiber Optik Ağ ve Geliştirilmesine yönelik hazırlanan Ulusal Politika Metni tamamen Şark Kurnazlığıdır. Telekomünikasyon Dairesinin yetkilerinin BTHK ya devrinin önünün açılmasını sağlamaya yönelik hazırlanan bu politika metni derhal düzeltilmelidir.

Bu ülkede fiber optik altyapı (mevcut ve mevcuta ek olacak olan) Telekomünikasyon Dairesine aittir ve ağı yetkisi sadece Telekomünikasyon Dairesindedir. Bunu sulandırmaya çalışarak devreye BTHK yı koymaya çalışanların aklındaki kurnazlık bu ülke insanına bu ülkenin toplumsal varlıklarına yapılacak en büyük kötülüktür.

Telekomünikasyon Dairesi dışında hiçbir şirkete kuruma ve/veya kişiliğe, yetki verilmesi, yetkinin kullandırılması, Fiber Optik Çekimi, ve başka münferit kablolu altyapı oluşturulmasına imkan sağlayacak, münhasırlık ve/veya ayrıcalık tanıyacak hiçbir adımın atılmasına bugüne kadar müsaade etmedik etmeyiz. Herkes aklını başına almalıdır, bilinmesini isteriz ki taş taş üstünde bırakmayız.