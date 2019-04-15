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Tel-Sen Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirdi

15 Nisan 2019 Pazartesi 16:53
Tel-Sen Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirdi
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Tel-Sen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının, Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili söylemlerinde kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın, Tel-Sen’in Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili görüş vermediğini belirterek kamuoyunu yanılttığını iddia etti.
“Tel-Sen sipariş üzerine görüş vermez ve sipariş üzerine görüş verenlerle, kalem oynatanlarla, sponsorlarla asla aynı tarafta olmaz, olmamıştır, olmayacaktır” diyen Soysan şöyle devam etti:

“Tarafımıza yapılmış olan sunumla ilgili 10-01-2019 tarihinde Bakanlığa yazmış olduğumuz yazı ile yapılan sunumun daha iyi anlaşılabilmesi için ve doğru bir yapılandırmaya destek vereceğimizi de belirterek dökümünün tarafımıza verilmesini talep ettik.

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Bakanlık bize tam bir ay sonra 08-02-2019 tarihli yazısında verdiği cevapta sunumun tamam olmadığını çalışmaların devam ettiğini bu nedenle sunumu yazılı gönderemeyeceğini belirtmiş ve aynı yazıda bizlerden dairenin yapılan sunum çalışmasında belirtildiği gibi altyapı ve üstyapının oluşumunda norm kadronun nasıl olması gerektiği hakkında bir görüşümüz varsa değerlendirebilecekleri belirtilerek bizim vereceğimiz görüş çerçevelendirilmiştir.
Tel-Sen’in böyle şark kurnazlıklarına karnı toktur ve bu yazışmadan hemen sonra kamuoyuna açıklama yapan sendikamız Dairenin yapılandırılmasıyla ilgili hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğini açıklamıştır.”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının önergesiyle alınan Bakanlar Kurulu kararının yanlış olduğunu savunan Soysan, bu kararın Telekomünikasyon Dairesinin özelleştirilmesinin önünü açtığını ileri sürdü.
Soysan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının sunumu ve söylemlerine bakıldığında Telekomünikasyon Dairesinin özelleşeceğini hatta peşkeş çekileceğini gördüklerini” iddia ederek, Dairenin gelir getiren hatırı sayılır kaynaklarının da özele verileceğini savundu.
Soysan, öngörülen yapının kamu yararına olmayacağını ifade etti.

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