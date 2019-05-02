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Tel-Sen yarın Lefkoşa'da eylem yapacak

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Dairenin yeniden yapılandırılması çalışmalarını protesto etmek için yarın Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem yapacak.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:26
Tel-Sen yarın Lefkoşa'da eylem yapacak
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Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, 08:30-09:30 arasında yer alacak eylemde sendika yetkilileri tarafından basına açıklama yapılacağını kaydetti.

Soysan, eyleme Kamu İş, El-Sen, Türk-Sen ve Türk-Sen’e bağlı sendikaların da katılarak destek vereceğini belirtti.

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“DAİRE İKİ BUÇUK YILLIK GELİRİNE KARŞILIK PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçınmakla eleştiren Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin “iki buçuk yıllık gelirine” karşılık peşkeş çekilmek istendiğini savundu. 

Soysan, Dairenin “yeniden yapılandırma” modelinin Türkiye ile yapılan Ekonomik İşbirliği Protokolünün bir dayatması olduğunu ileri sürerek, bu protokolün Bakanlık tarafından hazırlandığına inanmadıklarını söyledi.

Soysan, Bakanlığı, “nicelik değeri milyonlarca lirayı bulan Dairenin varlıklarını özele peşkeş çekmeye çalışmakla” suçladı ve “Bakanlık bilmelidir ki bizler buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Tel-sen
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