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Tel-Sen, 'Yeniden yapılandırmaya' karşı eylem ve grevlerine Gazimağusa'da başlayacak

09 Nisan 2019 Salı 16:34
Tel-Sen, 'Yeniden yapılandırmaya' karşı eylem ve grevlerine Gazimağusa'da başlayacak
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“Yeniden yapılandırma modelinin; Telekomünikasyon Dairesi’ni özele devretme ve peşkeş girişimi olduğunu” iddia eden Tel-Sen, bu girişime karşı eylem ve grev safhasına geçtiğini açıkladı.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, eylem ve grevleri belirleyen sendika yönetim kurulunun; ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nden başlatma kararı aldığını bildirdi.
Soysan, yarın Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde saat 09.30’da gerçekleştirilecek eylemde basına açıklama yapılacağını duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasının bir gerçek olduğunu, sendikanın da bunu savunduğunu belirten Soysan, ancak hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta “peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etti.
Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın oluşturulmak istenen yapıyı halka şirin gösterme adına “çok yatırıma ihtiyaç vardır ve biz bunu yapamayacağız. özelle işbirliği yapacağız” dediğini savunarak, Bakan’ın telaffuz ettiği rakamlar arasında 60 milyon TL’lik fark bulunduğunu, bu kadar önemli bir konunun tüccar zihniyeti ile telaffuz edilecek bir konu olmadığını söyledi.
Soysan, İyi İdare Yasası kapsamında öngörülen yapının maliyetiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yönelttikleri soruların yanıtını 7 aydır alamadıklarını, bu konuda hukuk yoluna başvurma kararı aldıklarını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tel-senEylemHaberKıbrısGazimağusa
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