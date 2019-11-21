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Tel-Sen’den grev uyarısı

Sabit telefon ücretlerindeki indirimin Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir gider dengesinde anomaliye neden olacağını, Maliye Bakanlığı’nın üzerindeki yükü de artıracağını savunan Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), indirimden vazgeçmesi ve bu konuda gerekli açıklamayı yapması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Pazartesi gününe kadar süre verdi.

21 Kasım 2019 Perşembe 15:10
Tel-Sen’den grev uyarısı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Pazartesi gününden sonra tüm yasal haklarını kullanacaklarını, grev ve eylemleri yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisiyle ekim ayında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara işaret etti, dakikası 40 kuruş olan görüşme ücretlerinin beş kuruşa indirildiğini belirtti.

İndirimin Türk Telekom ve GSM operatörlerine ödenecek maliyetlerin altına düşürülmesinin düşündürücü olduğunu kaydeden Soysan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma işaret ederek, indirimi “akıl almaz kurnazlık” diye niteledi.

Soysan, “Bugün Telekomünikasyon Dairesinin almış olduğu ücretin üzerine Maliye Bakanlığı yüzde 30’lara 40’lara varan fark ödeyerek mahsuplaşacaktır. Yıllık 60 milyon geliri olan Dairenin geliri 20 Milyon civarına düşecektir. Gelir gider dengesinde muazzam bir anomali oluşacak. Bu kabul edilebilen bir durum değildir” dedi.

Soysan, böyle bir indirimin neden ve niçin yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi, indirimin DPÖ verilerini etkilemek ve çalışana yılsonu ödenecek hayat pahalılığı ödeneğini manipüle etmek için yapıldığı iddiaları olduğunu belirtti.

Tamay Soysan yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Sayın Bakan beş ay önce yüzde yüz zam yaptığı telefon ücretlerini neden beş kuruşa düşürdü, neden daireyi batma noktasına getirmek istiyor, neden fiyatı maliyetlerin altına çekerek oluşan milyonlarca farkı Maliye Bakanlığı’nın sırtına yüklüyor. Bunu kamuoyuna açıklamalı. Bugün bu uygulamaya sessiz kalmak yarın arkasından başka benzer uygulamaların gelmesinin önünü açacaktır.”

(BRT/TAK)

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