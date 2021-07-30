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TEL-SEN’den Uyarı Grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası(Tel-Sen), Başbakan Hamza Ersan Saner’in Dairenin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili son açıklamaları üzerine, uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:03
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TEL-SEN’den Uyarı Grevi

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Saner’in Telekomünikasyon Dairesi’nin yap işlet devret modeli ile yeniden yapılandırılması için çalışmaların bulunduğu açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

Soysan, 2 Ağustos Pazartesi sabahı Telekomünikasyon Dairelerinin tümünde 08.00 ile 10.00 saatleri arasında uyarı grevi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığını, kabiliyet alanının gün geçtikçe daraldığını ve bunların aşılması için Telekomünikasyon Dairesinde yeniden yapılanmanın şart olduğunu kaydeden Soysan, ancak toplumun yararına olmayacak herhangi bir yapılanma sürecinin yanında olmayacaklarını kaydetti.

Sendikanın Daire ile ilgili yapılandırma görüşlerini 2010’da ortaya koyduğunu ve halen aynı doğrultuda olduklarını ifade eden Soysan, Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Bilişim Ofisinden Telekomünikasyon Dairesinin modern telekomünikasyon şebekesi ve altyapısına kavuşturulması için tespit yapılması hususunda hizmet talep edilmesi; Başbakanın Telekomünikasyon Dairesi’nin yap işlet devret modeli ile yeniden yapılandırılması için çalışmaların bulunduğunu açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğunu ve sordukları sorulara cevap alamadıklarını savundu.

Direnin peşkeş çekilmek istendiğini savunan Soysan, Gönyeli Belediyesi ile imzalanan protokolün iptal edildiğini, halka her eve fiber projesini devlet yapacağı söylenerek bütçeye para konulduğunu ancak sonradan geri alındığını, çağdaş bir Telekomünikasyon İdaresi hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu ancak küçük ölçekli ülkede çok büyük yatırımlara ihtiyaç var algısı yaratılarak mümkün değil gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıTelSenUyarı Grevi
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