Telefon borçları için son tarih 15 Aralık

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Eylül tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Aralık tarihine kadar kapatmalarını istedi.



Telekomünikasyon Dairesinden yapılan açıklamada, belirtilen tarihe kadar borçlarını ödemeyen abonelerin telefon, veri ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla durdurulacağı kaydedildi.



Ayrıca 31 Mayıs ayı itibarıyla Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği bildirildi.