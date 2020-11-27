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TELEFON BORCU OLANLARIN HİZMETLERİ KESİLECEK

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Aralık’a kadar kapatmaları gerekiyor. 

27 Kasım 2020 Cuma 14:25
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TELEFON BORCU OLANLARIN HİZMETLERİ KESİLECEK

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Aralık’a kadar kapatmaları gerekiyor. 

Daireden verilen bilgiye göre, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığıyla kesilecek.

Ayrıca Haziran ayı sonu itibaiyle daireye 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan tüm
abonelerin hatları da kapatılarak, abonelikleri iptal edilecek.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi. 

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