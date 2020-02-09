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Telefon çalan zanlıya 1 gün tutukluluk

Sinan Tunç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 13:56
Telefon çalan zanlıya 1 gün tutukluluk
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 Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı Sinan Tunç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Sinan Tunç’un 05-06 Şubat 2020 tarihleri 19.30-02.00 saatleri arasında Güney Lefkoşa'da sakin Andreas Christofou'ya ait Huaweii marka cep telefonunu Lefkoşa Surlariçinde bulunan Saray Gazino içerisinde oyun oynadığı makine üzerinde bırakması sonucu huzurda bulunan zanlı konu cep telefonu alıp sirkat ettiğini belirtti. Polis, aynı gün polise yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının konu telefonu aldığı tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 08.02.2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Lefkoşa bölgesinde faili meçhul birçok sirkat meselesi bulunduğundan zanlının bir bağlantısı bulunup bulunmadığının geniş kapsamlı araştırılabilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
ZanlıTutuklulukTELEFON
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