Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak

(Kamalı Haber)

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan M.Ş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı.

Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yapılan tahkikat sonrasında şu anda Girne polis müdürlüğünde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen zanlı O.B ile olay günü bahse konu olaydan hemen önce ve hemen sonra birçok kez telefonda konuştuğu alınan telefon dökümlerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacağını söyleyerek, zanlının 1gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.