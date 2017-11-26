Dipkarpaz, Ziyamet, Yeşilköy, Lapta ve İskele’de, hava koşullarına bağlı olarak telefon hatlarında arıza meydana geldiğinden polis ve itfaiyeye ulaşılabilecek yeni numaralar belirlendi.

Polisin açıklamasına göre,

Dipkarpaz Karakolu’na 0548 811 7764,

Ziyamet Karakolu’na 0548 811 7754,

Yeşilköy İtfaiyesine 0548 811 7505,

Lapta Polis Karakolu’na 0548 811 5754,

İskele Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 7000 numaralı hattan ulaşılabilecek.

