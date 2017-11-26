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Telefon hatlarında arıza!

Bazı bölgelerde polis ve itfaiyeye yeni numaralardan ulaşılabilecek

26 Kasım 2017 Pazar 15:44
Telefon hatlarında arıza!
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Dipkarpaz, Ziyamet, Yeşilköy, Lapta ve İskele’de, hava koşullarına bağlı olarak telefon hatlarında arıza meydana geldiğinden polis ve itfaiyeye ulaşılabilecek yeni numaralar belirlendi.

Polisin açıklamasına göre,

Dipkarpaz Karakolu’na 0548 811 7764,

Ziyamet Karakolu’na 0548 811 7754,

Yeşilköy İtfaiyesine 0548 811 7505,

Lapta Polis Karakolu’na 0548 811 5754,

İskele Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 7000 numaralı hattan ulaşılabilecek.
 

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YAHYA 2017-11-26 16:38:13

gecen hafda da bu tür yazı yazdınız....
geçen hafda da sormuşdum bu hayati önemli olan telefon numaralardaki arza ne zaman giderilçek acaba????

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