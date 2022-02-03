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Telefon hırsızı kaçak çıktı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hatice Emin, olguları aktardı.

03 Şubat 2022 Perşembe 12:10
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Telefon hırsızı kaçak çıktı
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Polis, huzurda bulunan zanlı Bashir Shehu’nun sirkat ve ikamet izinsiz suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 22.01.2022 tarihinde saat 11:45 raddelerinde Lefkoşa'da Girne caddesinde faaliyet gösteren bir mağazada satışta bulunan 1200 dolar değerindeki I-Phone 13 marka beyaz renk cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23.01.2022 tarihinde saat 02.00 da tespit edilip Derdest emri gereği tutuklanmış, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının pasaportunda yapılan Muhaceret kontrolünde 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 404 gün KKTC de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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